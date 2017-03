Festival

A singularidade do artista londrino chega à Praia Fluvial do Taboão na 25ª edição do festival, que se realiza de 16 a 19 de Agosto.

Archy Marshall adoptou vários pseudónimos ao longo da sua carreira musical. O cantor e compositor, que toca também guitarra e teclado, chamou a atenção com “Out Getting Ribs”, o single de 2010, lançado ainda enquanto Zoo Kid, e que mostrou uma voz distintamente crua. A antecipação para o primeiro álbum de Marshall cresceu com a música a figurar nas listas de artistas a ter debaixo de olho e a valer-lhe uma nomeação para a “BBC's Sound of 2013”, uma lista de artistas promissores divulgada todos os anos pela rádio britânica.

Em 2013, lançou o primeiro álbum enquanto King Krule. "6 Feet Beneath the Moon" continua a ser o trabalho de maior sucesso do artista e o registo que impressionou o público com uma voz áspera e com alma própria capaz de fazer esquecer a idade real de Marshall, com apenas 19 anos na altura da edição do álbum.

Em Outubro do ano passado, apresentou uma nova música, sem título, durante um concerto e, de acordo com os fãs presentes na actuação, deixou no ar a ideia de que um novo álbum de King Krule poderia estar para breve.