CGD

O presidente do Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, mostrou-se hoje confiante no sucesso da última fase de recapitalização do banco, destacando a forte procura de investidores institucionais.

"Há um ambiente muito positivo em torno desta operação. Estamos confiantes", disse o gestor aos jornalistas, à margem da atribuição dos prémios de empreendedorismo da CGD, em Lisboa.

E acrescentou: "Temos indicações dos bancos de investimento de que há uma procura importante. Estão centenas de reuniões agendados e, se correr bem, a operação realiza-se a breve trecho".