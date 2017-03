Actualidade

A embaixadora de Moçambique em Portugal, Fernanda Lichale, defendeu hoje uma maior presença de empresários portugueses no país, que considerou como um dos principais parceiros estratégicos.

"Sempre digo que o investimento português é bem-vindo. Portugal esteve e está sempre nos primeiros 10 lugares" de investidores em Moçambique, disse a diplomata.

A embaixadora falava em Lisboa no final da cerimónia de lançamento do libro "Direito Fiscal Internacional de Moçambique - As convenções de Dupla Tributação", da autoria de Bruno Santiago e Sara Teixeira.