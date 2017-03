Actualidade

A agência de notação financeira Fitch considerou que BPI, CGD, BCP e Montepio só vão apresentar "significativas melhorias" no seu perfil creditício "a médio prazo", em análise divulgada na quinta-feira.

No documento, ao Banco BPI é atribuída a nota de longo prazo 'BBB-', à Caixa Geral de Depósitos e ao Banco Comercial Português 'BB-' e à Caixa Económica Montepio Geral a de 'B'. Sobre todos os bancos, a Fitch classifica como 'estável' a respetiva perspetiva.

As notas BBB significam boa qualidade de crédito, as BB especulativo e as B altamente especulativo.