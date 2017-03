Actualidade

O Investimento Direto Estrangeiro na China subiu 9,2%, em fevereiro, face ao mesmo mês de 2016, após ter registado uma queda de 9,2%, em janeiro, segundo dados do Ministério do Comércio.

As empresas estrangeiras investiram, no total, 58.600 milhões de yuan (7.900 milhões de euros) no país asiático, no mês passado.

No conjunto, estabeleceram-se no país 1.850 empresas com capital estrangeiro, um acréscimo de 33,3% em termos homólogos.