Actualidade

O Festival de Músicas do Mundo de Sines (FMM Sines) ganhou hoje três prémios nos Iberian Festival Awards, incluindo o de Melhor Programa Cultural ibérico e o de Melhor Festival a nível nacional.

O festival Bons Sons, que se realiza na aldeia de Cem Soldos, em Tomar, conquistou dois prémios, o de Best Hosting and Reception (Melhor Acolhimento) e o de Best Line-Up (Melhor Alinhamento), ambos a nível ibérico.

Na 2.ª edição dos Iberian Festival Awards, em Barcelona, o FMM Sines foi ainda distinguido como o festival com melhor promoção turística em Portugal.