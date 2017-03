Actualidade

O Japão colocou hoje em órbita um satélite que irá desempenhar funções de vigilância terrestre e marítima e, em particular, compilar informação relativamente ao programa de armamento da Coreia do Norte.

O foguetão H-2A foi lançado às 10:20 (01:20 em Lisboa) a partir da base de Tanegashima, no sudoeste do país, segundo imagens transmitidas em direto pela emissora pública NHK no seu 'site' na Internet.

"O satélite separou-se como previsto, a missão foi um sucesso", declarou um porta-voz da Agência de Exploração Espacial do Japão (JAXA) à agência noticiosa francesa AFP.