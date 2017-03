Fado

A fadista Filipa Cardoso atua hoje no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, num concerto em que antecipa o próximo álbum, a editar ainda este ano.

"Vou fazer um concerto muito ao meu jeito, um concerto muito Filipa, com alguns fados tradicionais, marchas de Lisboa e temas de folclore", disse a fadista à agência Lusa, tendo adiantado que vai "levantar um pouco do véu" do seu próximo álbum.

Filipa Cardoso, que terminou recentemente uma digressão por 12 palcos austríacos, afirmou-se "nervosa" e "apavorada" por ir enfrentar o "seu público".