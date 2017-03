Actualidade

Numa manhã de sol ardente, uma equipa de fiscais perfila-se numa clareira de uma floresta de acácias amarelas, antes de uma missão de sete dias numa área que, embora fora do recente conflito em Moçambique, também vive uma autêntica guerra.

Com os seus uniformes verdes escuros e armados, os fiscais, recrutados na zona-tampão do Parque Nacional da Gorongosa (PNG), no centro de Moçambique, vão percorrer a pé zonas inóspitas num cenário de paraíso sob um calor dos infernos e dormir no mato, com o objetivo de detetar caçadores furtivos e neutralizar armadilhas.

"Armadilhas, caçadores furtivos, cabos de aço, armas também, catanas..." É com isto que Antónia Vasco, 24 anos, está habituada a lidar, enfrentando ações de pessoas da sua própria comunidade que, na sua enorme pobreza, agravada pelo recrudescimento do conflito entre Governo e Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) no último ano, procuram ilegalmente carne de grandes herbívoros para consumo.