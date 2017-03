Actualidade

Pelas suas contas, Pedro Muagura plantou 45 milhões de árvores com as próprias mãos e 111 milhões com colaboradores, num registo que, muito além da espetacular estatística, evidencia uma testemunha e parte da recuperação do Parque Nacional da Gorongosa.

Filho de um conselheiro de régulo na província de Manica na fronteira entre Moçambique e o Zimbabué, Muagura pastava bois e cabritos, aprendia por ele próprio as formações de capim, arbustos e semilenhosas e relacionava-as com a alimentação de animais. Colhia frutas no campo e propagava plantas sem ser ensinado. Era menino e foi muito antes de se tornar diretor de Conservação do mais importante parque nacional moçambicano.

Fez todos os níveis de ensino plantando, colhendo e replantando até parar no Instituto Agrário do Chimoio, previsivelmente em Florestas, e depois ser recompensado com bolsas de estudo na Finlândia e Tanzânia.