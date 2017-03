Actualidade

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, disse hoje em Seul que a "diplomacia da paciência estratégica" da Administração Obama em relação a Pyongyang chegou ao fim e que o regime norte-coreano deve abandonar o programa nuclear.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos falava numa conferência de imprensa, com o homólogo sul-coreano, Yun Byung-se, e tal como frisou na quinta-feira no Japão, referiu-se à intenção de Washington em mudar de políticas face ao regime do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

Tillerson disse que "todas as opções estão sobre a mesa" acrescentando que a segurança e o futuro da estabilidade económica da Coreia do Norte depende de Pyongyang que "deve abandonar o programa nuclear e de mísseis e de desenvolvimento de qualquer arma de destruição massiva".