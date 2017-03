Actualidade

Um jornal turco pró-governamental publicou hoje uma fotomontagem em que a chanceler alemã, Angela Merkel, surge de uniforme nazi e com um bigode à Hitler, com a legenda "Senhora Hitler".

A imagem, em que a chanceler empunha uma arma e tem uma cruz suástica no uniforme, ocupa grande parte da primeira página do jornal sensacionalista de direita Gunes ("Sol"), que escreve, em alemão: "#Frau Hitler" e chama Merkel de "tia feia".

A Turquia e a Europa têm estado envolvidas numa crise diplomática após a Holanda e a Alemanha terem impedido ministros turcos de fazerem comícios junto das comunidades turcas nos seus países a favor do 'sim' no referendo do próximo mês que visa ampliar os poderes do Presidente Recep Tayyip Erdogan.