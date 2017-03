Música

A Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra recebe em dezembro um colóquio sobre António Variações, um "caso de estudo na música popular", pelo cunho fulgurante do seu impacto e pelo rasto que deixou.

O colóquio "Variações sobre António", que decorre a 07 e 08 de dezembro, conta também com uma programação complementar com concertos de músicos e bandas de Coimbra que foram desafiadas a reinventar a música de António Variações e foi produzida uma chamada para performances, subordinada ao tema "Variações performáticas sobre António", explica a comissão organizadora em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Falar de António Variações é falar sempre de muito mais do que apenas das suas canções, já que não custa ler na sua obra e na forma como performatiza a sua identidade (pessoal e coletiva) algo que nos ajuda a ler Portugal na segunda metade do século XX, da música e da poesia à cultura, à sociedade ao estado do 'corpo político'", salienta a organização do colóquio, que resulta de uma proposta do programa de doutoramento em Materialidades da Literatura e da área de Estudos Artísticos da Faculdade de Letras.