O detentor do título Real Madrid vai encontrar os alemães do Bayern Munique nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

A formação de Cristiano Ronaldo, Pepe e Fábio Coentrão desloca-se ao reduto do compatriota Renato Sanches na primeira mão, a 11 ou 12 de abril, com a segunda mão marcada para o Estádio Santiago Bernabéu, a 18 ou 19 do mesmo mês.

O sorteio dos 'quartos' ditou outro jogo 'grande', entre a Juventus, 'carrasca' do FC Porto, e o FC Barcelona, de André Gomes, num reedição da final de 2014/15, conquistada pelos catalães (3-1), que jogam o segundo jogo em Nou Camp.