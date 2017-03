Actualidade

A subcomissão de Ética da Assembleia da República pediu esclarecimentos a sete deputados sobre atividades empresariais e dará parecer individual sobre cada uma das situações, revelou hoje o seu presidente, Luís Marques Guedes.

"Aguardaremos pelas explicações concretas de cada senhor deputado relativamente à sua situação pessoal e, na sequência disso, será elaborado um parecer para cada uma das situações", afirmou Marques Guedes aos jornalistas.

O Jornal Económico avança que há sete deputados, incluindo parlamentares do PSD e do PS, com mais de 10% do capital de empresas às quais foram feitas adjudicações de entidades públicas, uma alegada violação dos impedimentos a que são obrigados.