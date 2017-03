Actualidade

A consultora Business Monitor Internacional (BMI) estima que a dívida pública de Moçambique deverá chegar aos 109,7% do PIB este ano, tornando-a a mais elevada na África subsaariana, numa nota de análise sobre o país.

"Depois de ter caído em incumprimento financeiro a 20 de janeiro, os próximos anos vão ser definidos pela capacidade do Governo em fazer regressar o peso da dívida global para um nível mais sustentável; prevemos que a dívida total do Governo vá chegar aos 109,7% do PIB este ano, a maior da África subsaariana", lê-se numa nota, a que a Lusa teve acesso.

No documento enviado aos investidores, esta unidade de análise detida pelo grupo Fitch sublinha que "a maioria da dívida é denominada em moeda estrangeira, tornando-a suscetível à volatilidade das taxas de câmbio".