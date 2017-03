Actualidade

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, manifestou-se hoje totalmente seguro de que não incorre em qualquer incompatibilidade ou impedimento entre a sua atividade de advogado e a função de deputado.

"Estou 100% seguro de que não há nenhuma incompatibilidade ou impedimento", afirmou Luís Montenegro aos jornalistas, sublinhando que vai remeter esclarecimentos à subcomissão de Ética rapidamente, preferencialmente ainda hoje.

Montenegro é advogado e as profissões liberais não estão incluídas no exercício de atividade industrial ou comercial no âmbito da qual o Jornal Económico avança que há sete deputados, incluindo parlamentares do PSD e do PS, com mais de 10% do capital de empresas às quais foram feitas adjudicações de entidades públicas, uma alegada violação dos impedimentos a que são obrigados.