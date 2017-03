Kardashians

A série da família mais famosa de Hollywood, Keeping Up With The Kardashians, está de volta. A 13ª temporada estreia a 19 de março, às 19h00, no canal E!.

O clã afasta-se das manchetes e mostra a verdade como ela é. Nesta nova temporada poderemos ver: as boas vindas ao novo elemento da família, Dream Kardashian, recomeços para alguns e como é que reagem a todas as adversidades que surgem no caminho.

Quando Khloé começa o seu novo relacionamento amoroso, que está a dar muito que falar, ela percebe que tem que resolver os problemas com Caitlyn, que tem sido uma pessoa com muita importância e influência desde sempre na sua vida. Depois de meses sem se falarem, Khloé quer fazer as pazes e que ambos estejam bem. Entretanto Rob, prepara-se para o maior desafio da sua vida – o nascimento da sua primeira filha e apercebe-se que para ser um bom pai, ele vai ter de ter uma relação mais próxima com a sua família, mesmo que isso signifique ter que arcar com as próprias consequências.

E por fim, vamos poder assistir a um dos momentos mais terríveis da família – o assalto a Kim, em Paris. A experiência traumática e como a família ajudou Kim Kardashian a ultrapassar este grande desafio estão no E!.