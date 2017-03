I Liga

O treinador do Paços de Ferreira disse hoje querer ir além do empate na receção ao Benfica e assim melhorar a prestação diante do FC Porto, também concorrente ao título, na 26.ª jornada da I Liga de futebol.

"Queremos fazer melhor do que fizemos contra o FC Porto (0-0), queremos não sofrer golos e, se possível, marcar. Sentimo-nos em casa, um lugar estável, e é mais uma oportunidade que temos", disse Vasco Seabra, na conferência de antevisão ao jogo de sábado.

O técnico pacense evidenciou "a força" e "o conforto" do fator casa para um jogo frente a "um excelente adversário, individual e coletivamente", reforçando o objetivo de repetir a solidez defensiva e melhorar a finalização.