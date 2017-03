Hip Hop

É uma das figuras incontornáveis do hip hop e atua amanhã no Porto e no sábado em Lisboa

Esta semana, Dengaz apresenta-se em dois concertos que são o culminar de dois anos incríveis na sua carreira. É uma estreia no Coliseu do Porto, que se concretiza já amanhã e um regresso ao palco do de Lisboa, no próximo sábado.

Os convidados especiais são Richie Campbell, AGIR, Tatanka e Matay, e a primeira parte vai ficar a cargo de Plutónio.

Em 2015 Dengaz lançou o segundo trabalho de originais Para Sempre, que trouxe temas como Dizer Que Não (com Matay), Nada Errado (com Antonio Zambujo) ou Ahya Family. Um ano depois surge Para Sempre – Unplugged, uma reedição especial do mesmo álbum que revela a primeira participação de sempre, em disco de Seu Jorge com um artista português. O vídeo de Para Sempre já ultrapassou um milhão e meio de visualizações.

Gravado nos Estúdios Atlântico Blue, os 10 temas retirados do álbum “Para Sempre” foram reinventados em estúdio e complementados com arranjos totalmente originais, tudo isto em formato unplugged.

Coliseu do Porto | 17 de março, às 22h

Preço: €18 a €26

Coliseu dos Recreios | 18 de março, às 22h

Preço: € 20 a €156