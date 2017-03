Literatura

Entre hoje e dia 21, a Poesia Sai à Rua em Campo de Ourique, numa iniciativa que junta a Casa Fernando Pessoa, a Livraria Ler e a Junta de Freguesia. São mais de duas dezenas de eventos programados para os quatro dias. Descubra leituras de poemas, oficinas para crianças, concertos, visitas guiadas, escolhas e encontros, assim como a presença de poetas para sessões de autógrafos e encontros com os leitores.

O Jardim da Parada é o espaço central da Feira do Livro da Poesia, enquanto o Coreto será usado em espetáculos.

Já a Casa Fernando Pessoa será local de encontro para várias formas artísticas: desde as habituais visitas guiadas à casa onde Pessoa viveu nos seus últimos 15 anos de vida, a Oficinas para pais e filhos, leitura de poesia, Concertos e Visitas temáticas.

A Feira do Livro de Poesia de 2017 contará ainda com espetáculos na Igreja do Santo Condestável, Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora – Salesianos de Lisboa, Igreja Evangélica Presbiterianan e nas instalações da APEC – Associação Promotora Teatro e Poesia do Ensino de Cegos.

Os Passeios Guiados ao Bairro de Campo de Ourique e às igrejas de Santa Isabel e a Santo Condestável terão lugar nos dias 18 e 19 de março, respetivamente, com início às 10h00.