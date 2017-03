turismo

A Anantara Hotels, Resorts & Spas estreia-se na Europa, com uma unidade em Vilamoura. Com uma localização privilegiada na costa algarvia e uma maravilhosa vista para o campo de golfe, o luxuoso Anantara Vilamoura Algarve Resort inaugura a 1 de abril.

Com uma localização privilegiada na pitoresca costa algarvia, o primeiro Anantara da Europa assume-se como um verdadeiro retiro de tranquilidade, com vistas magníficas para o campo de golfe Oceânico, da autoria de Arnold Palmer, e próximo das mais belas praias do sul do Algarve, bem como do centro da glamorosa Vilamoura. A propriedade, a funcionar como Tivoli Victoria, desde Março de 2009, tem em curso uma série de renovações-chave até à da abertura da unidade como Anantara Vilamoura.

Com 280 espaçosos e arejados quartos e suítes, com confortáveis varandas viradas para os verdejantes campos de golfe e piscinas de azul cerúleo, o Anantara Vilamoura Algarve Resort promete agradar até ao mais exigente dos viajantes. Para férias com a família ou entre amigos, o resort dispõe de um grande número de quartos comunicantes, bem como de uma nova categoria de Suítes Familiares de luxo, com capacidade máxima para quatro pessoas. Oferecendo um autêntico oásis de conforto, a Suíte Anantara, com dois quartos independentes, oferece um enorme terraço no topo do edifício, equipado com sala de jantar privada, jacuzzi e solário.

Com instalações de lazer incomparáveis, dispõe de quatro piscinas, incluindo Cascades, uma piscina reservada para adultos com uma vista desafogada para os campos de golfe e uma piscina infantil ideal para momentos de diversão entre pais e filhos, apoiadas por confortáveis espreguiçadeiras próximas do kids club.

Os hóspedes poderão manter a rotina saudável durantes as férias no campo de ténis iluminado e no centro de fitness topo de gama, com um Personal Trainer dedicado. O impressionante Anantara Spa, é o local onde todos aqueles com o luxo do tempo podem relaxar e descobrir os requintados tratamentos inspirados na Ayurveda e em rituais seculares do Mediterrâneo, enquanto contemplam o interminável verde dos campos de golfe. Para complementar o spa, os hóspedes podem incluir sessões de Ioga e Tai-Chi no seu menu de experiências de férias.

A oferta de restauração, composta por seis espaços singulares, exemplifica na perfeição a paixão da Anantara pelo charme indígena. O premiado restaurante e terraço de fine-dining EMO promete um encontro verdadeiramente emocional com a gastronomia. Aqui, o Chef Executivo Bruno Viegas recebe e guia os hóspedes através de uma viagem pessoal. Reinterpretando a cozinha autóctone do Algarve com toques de contemporaneidade, os seus pratos originais e criativos evocam memórias de infância da melhor cozinha tradicional portuguesa. No EMO, a vasta carta de vinhos portugueses premiados será harmonizada com cada um dos pratos do menu.

Proporcionando um apelo aos sentidos, o Ria serve o melhor marisco proveniente do ecossistema natural da Ria Formosa, bem como um Raw Bar com ceviche e carpaccios. Por outro lado, no restaurante Victoria, o buffet de jantar surpreende todas as noites, tendo sempre um Chef diferente a elaborar pratos inspirados na sua região ou país de origem. Já o pequeno-almoço Anantara dispõe de um buffet com estações de live cooking, com um padeiro a servir o famoso e delicioso pão português, além dos melhores doces que compõem a pastelaria nacional. Para os hóspedes das suites, os pratos à la carte e o pequeno-almoço continental são servidos no EMO.

No bar The Palms Pool, os Sunshine Butlers surpreenderão os hóspedes com cestas de vime tipicamente algarvias recheadas com iguarias refrescantes, como sumos naturais de fruta e produtos do sul de Portugal. Em linha com a tranquilidade proporcionada pela piscina para adultos, a oferta exclusiva do Cascades inclui ostras da Ria Formosa e champanhe ou sushi e vinho gelado. No salão e bar Anantara, o chá da tarde flui e prolonga-se até à hora dos aperitivos portugueses e aos digestivos após o jantar.

Os conceitos culinários exclusivos da Anantara garantem experiências únicas e envolventes. Apresentando uma das mais diversas coleções de vinhos portugueses no Algarve, o Wine Guru residente António Lopes, eleito Melhor Sommelier de Portugal em 2014, será o responsável por sessões de degustação, que podem incluir uma visita privada a uma vinha local.

Para momentos especiais e tailor-made, o conceito de Dining by Design oferece uma grande variedade de menus gourmet, um Chef e um mordomo pessoais e uma escolha de locais para jantares privados, incluindo um espaço com deslumbrante vista sobre o campo de golfe e terraços sobre a piscina, a luxuosa Suíte Presidencial ou o exuberante e recatado jardim.

As reconhecidas aulas de culinária Anantara Spice Spoons vão combinar uma visita ao Mercado de Loulé e uma aula interativa numa cozinha de teatro aberta, orientada por um Chef português. Para os entusiastas do chá, o Chef Executivo Bruno Viegas está a compor uma mistura de sabores locais com infusões especiais de chá, enaltecendo os produtos e património regionais, como a flor de laranjeira e as amêndoas do Algarve. Inspirado pelas estações do ano, os talentosos baristas vão preparar deliciosos cocktails e mocktails, a partir de produtos locais.

O Anantara Vilamoura vai proporcionar cenários espetaculares para todo o tipo de eventos - desde casamentos até lançamento de produtos, de jantares íntimos a conferências em larga escala. O Centro de Conferências tem capacidade para acolher até 800 pessoas nas suas oito versáteis salas, a maioria com luz natural, e oferece acesso direto para os delegados e veículos de evento, não só ao Centro, como também ao parque de estacionamento do hotel.

O conceito único do Anantara Vilamoura Algarve Resort combina com a descoberta clássica do Algarve. Reconhecida como um dos destinos de férias mais procurados da Europa, esta região do sul de Portugal, possui uma espetacular costa, repleta de algumas das melhores praias do mundo, enseadas e falésias de tirar o fôlego, aldeias piscatórias caiadas de branco e cidades muralhadas, olivais, adegas e campos de golfe. Afirmando-se como um bastião de prestígio no Algarve, Vilamoura é um enclave altamente desejável, combinando uma rica história cultural com uma aura cosmopolita, dispondo de uma charmosa marina, designer boutiques e uma pulsante vida noturna.