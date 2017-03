alojamento

Ancorado no Largo do Intendente nº 6 está o 1908 Lisboa Hotel, um novo espaço icónico dedicado aos cidadãos do mundo e, em especial, aos lisboetas. O glamouroso hotel conta com 36 quartos, um “Infame” restaurante e o bar 1908. Estes são os três novos protagonistas daquele que foi Prémio Valmor, um prédio que vai voltar a fazer história na cidade.

O hotel, gerido pela Amazing Evolution, surge da recuperação integral de um edifício Arte Nova, prémio Valmor atribuído ao Arquiteto Adães Bermudes em 1908, ano da sua construção. Passados 109 anos, o projeto renasce, harmonioso, autêntico e totalmente reabilitado pelo Arquiteto Pardal Monteiro que se preocupou em preservar a sua génese tanto nas fachadas como no interior do edifício.

Enquanto a Arte Nova reafirma o seu esplendor no exterior do hotel, no interior as referências são dadas pelas obras dos artistas portugueses Bordalo II, SuperVan, David Oliveira e Irmãos Marques. Desafiados a reinterpretar o tema naturalista de Adães Bermudes, cruzando-a com as vivências do edifício ao longo dos últimos anos, os artistas trabalharam nas suas obras a vida boémia que tanto difama o Intendente.

Nos 36 quartos do 1908 Lisboa Hotel o ambiente é minimalista e acolhedor, os tons neutros – brancos e cinzas claros – prevalecem e contrastam com os corredores escuros que naturalmente incentivam ao silêncio. A decoração dos espaços privilegiou os materiais e marcas portuguesas: os móveis são da We Wood, as cobertas das camas em manta lã portuguesa, da Vida Portuguesa, as casas de banho em Lioz - a pedra lisboeta - trabalhada por Alfredo Antunes Flôr e os amenities são Castelo bell.

Já a fama do bairro do Intendente acabou por ser mote para o nome do restaurante ‘Infame’, com capacidade para 80 lugares sentados - número que irá aumentar assim que a esplanada esteja em funcionamento. A carta tem por base a gastronomia portuguesa, mas a multiculturalidade da zona influenciou o Chef Nuno Bandeira de Lima a elaborar uma ementa mais eclética, temperando-a com os paladares orientais típicos da vizinhança.

Preço médio por quarto: superior a 120€, com pequeno-almoço incluído.

Preço médio por refeição no Infame: 25€-30€.

Horários de Funcionamento:

Infame – Domingo a quinta-feira: almoço das 12h00 às 15h00; jantar das 19h00 às 22h00. Às sextas e sábados, ao jantar, a cozinha fecha às 23h00.

Bar 1908 Lisboa – Domingo a 5ª feira: das 11h00 à 00h00; às sextas e sábados das 11h00 à 01h00.

Reservas:

1908 Lisboa Hotel: 218 804 000 | reservations@1908lisboahotel.com

Infame: 218 804 008 | eat@infame.pt