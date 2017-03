Férias

Relaxar, descansar e comer são as palavras de ordem para as férias da Páscoa, que se realiza já no próximo mês. Conheça as promoções que elegemos para si.

Um hotel com spa em Oliveira do Hospital, um Enoturismo em Grândola ou um hotel em Lisboa são algumas das possibilidades a considerar nas próximas férias.

Aqua Village Health Resort & Spa

Situado no concelho de Oliveira do Hospital, o Aqua Village Health Resort & Spa está inserido numa propriedade de quatro hectares, nas margens do Rio Alva. Neste espaço moderno, de ambiente relaxante e acolhedor pode aproveitar um programa de duas noites, de 14 a 16 de abril em apartamento T1 Deluxe com pequeno-almoço incluído. O pacote de Pásco inclui um welcome drink, uma massagem de casal, acesso a piscinas aquecidas, sauna, banho turco, duche contrastes e ginásio, um jantar de degustação de quatro pratos, um workshop de chocolate e ovos de páscoa, um brunch de domingo e late check-out por €275/pessoa.

A Serenada

Em Grândola, escode-se um segredo que já não está assim tão bem guardado. A Serenada junta a arte de bem receber à produção de vinhos de excelência. Na decoração, o design e a rusticidade coexistem de forma delicada e confortável com materiais como a cortiça, os azulejos e o mármore. De 13 a 16 de abril, usufrua de uma noite com jantar para duas pessoas a partir de €123, com direito a uma garrafa de vinho Serras de Grândola no check out.

Lisbon Marriott Hotel

O pacote especial do Lisbon Marriott Hotel é perfeito para quem quer celebrar a Páscoa na capital, desfrutando de toda a riqueza gastronómica. O programa é válido de 13 a 15 de abril, para duas pessoas em quarto standard deluxe, com pequeno-almoço americano e jantar buffet no dia 14 de abril, por €129€ (single) e €159 (duplo).