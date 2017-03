Sugestões

Workshops, projetos de ciência e tecnologia, debates e filmes fazem parte de mais de 50 atividades experimentais que o Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva recebe até dia 19 de março. A programação é dedicada à alimentação, saúde e sustentabilidade na iniciativa .COME, que convida à descoberta da alimentação saudável.

O evento vai juntar investigadores, produtores, nutricionistas e chefs de cozinha que vão abordar os processos sustentáveis de produção agrícola, os hábitos de alimentação saudável, a dieta mediterrânica e a prevenção de doenças cardiovasculares.

Hoje, durante todo o dia os participantes são desafiados a partir à descoberta de novos alimentos e sabores, a deixarem-se guiar pelos sentidos e a descobrirem como os alimentos saudáveis também são saborosos. Ao final da tarde, das 18h às 21h, pais, estudantes, professores, nutricionistas, políticos e empresários vão sentar-se à mesa para discutir a alimentação saudável de crianças e jovens.

Amanhã, o público é convidado a participar em atividades práticas e workshops, e a contactar diretamente com cientistas que desenvolvem a sua investigação na área da alimentação. Haverá ainda tempo para uma ida ao cinema, para explorar uma mostra fotográfica que retrata o que se come em todo o mundo, para aprender a fazer uma horta e a confeccionar alimentos saudáveis.

No último dia, a equipa do Pavilhão do Conhecimento estará no Time Out Market Lisboa onde vai explicar porque somos intolerantes a certos alimentos, ensinar a decifrar os rótulos dos produtos da despensa, e dar a conhecer os níveis de açúcar e gordura de alguns alimentos processados.

Esta é uma iniciativa organizada no âmbito do projeto europeu ERC= Science2, que dá a conhecer o European Research Council e a ciência que se faz na Europa.