Cultura

O Jardim Zoológico faz um convite a pais e filhos verdadeiramente selvagens. Este sábado e domingo aproveite a promoção de 50% de desconto no bilhete do pai (adulto ou sénior), na compra do bilhete do filho (máximo uma criança ou adulto).

Se o seu pai é cinéfilo, o Cinepop tem a proposta ideal. A comédia familiar Quem Tramou o Roger Rabbit é exibida no dia 19, às 16h no Forum Lisboa, e os filhos até aos 15 anos só pagam metade do bilhete.

Também os Cinema City têm uma sugestão. A experiência Sensations dá aos melhores pais do mundo uma sessão de cinema muito especial. No total existem quatro opções: o bilhete de cinema normal 2D, o pack Bilhete de Cinema + Pipocas + Bebida, o Cinema Menu que vale uma refeição à escolha e o visionamento do filme com bilhete VIP2D ou o voucher que deverá ser trocado na bilheteira por um Bilhete VIP 2D.

Os pais mais dados a brincadeiras podem passar pela KidZania amanhã e domingo, onde a diversão vai ser garantida, com atividades pensadas exclusivamente para a data, como Quem Quer ser KidZionário? – Pai e Filhos ou o Camião Mágico que vai convidar pais e filhos a fazer parte de um espetáculo de magia.

Na Academia Time Out, no Mercado da Ribeira, as sugestões são viradas para a gastronomia. No Dia do Pai pode optar por um brunch, às 11h, que inclui o workshop para um pai e um filho, por €35 ou pela atividade Masterkids: O Brownie do Dia do Pai, às 16h, para um pai e um filho, por €25.

Já os Hotéis Real têm vouchers presente, a pensar em todos os tipos de pais, do stressado (€25 a utilizar no real Spa Therapy), ao fanático (€20 a utilizar no Real Sports Bar), passando pelo dorminhoco (€70 numa noite de alojamento para duas pessoas), pelo gastrónomo (€60 para duas pessoas em qualquer restaurante do grupo), pelo enólogo (€40 em degustação para duas pessoas na Adega do Palácio - Wine Bar) ou pelo vaidoso (€50 numa consulta de nutrição e plano de exercícios nos espaços Real Spa Therapy). Pode também surpreendê-lo com um delicioso brunch num dos restaurantes do grupo Hóteis Real em Lisboa, Cascais ou Olhão, entre as 12h30 e as 16h.