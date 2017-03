Actualidade

A Society of Antiquaries of London, proprietária dos quadros "A Rua Nova dos Mercadores", revelou hoje à Lusa que está disponível para autorizar análises, mas vai avaliar que impacto os métodos usados na investigação possam ter nas obras.

Contactada pela agência Lusa, a entidade, com sede em Londres, confirmou a receção do pedido do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) para realizar uma peritagem aos quadros, cuja antiguidade foi questionada por dois historiadores.

"O pedido vai ser formalmente avaliado e responderemos em breve ao museu", indicou Renée LaDue, responsável pelo departamento de comunicação da Society of Antiquaries of London.