Actualidade

O líder parlamentar do BE reiterou hoje a necessidade de criação de uma Entidade para a Transparência no dia em que foi noticiada a possível violação por sete deputados de várias bancadas dos impedimentos a que estão sujeitos.

"Aquilo que tínhamos proposto já há quase um ano, que está na especialidade - a criação de uma Entidade para a Transparência para fiscalizar património e rendimentos, quer de políticos, quer de altos cargos públicos -, é essencial e urgente", disse Pedro Filipe Soares, nos passos perdidos do parlamento.

O Jornal Económico avançou que há sete parlamentares, de PSD e PS, com mais de 10% do capital de empresas às quais foram feitas adjudicações de entidades públicas, em contratos por ajuste direto, sem concurso público.