O chefe da diplomacia angolana reiterou hoje a necessidade de haver reciprocidade nas relações entre Angola e Portugal, com o tratamento igual às entidades políticas angolanas que é dado aos portugueses.

Georges Chikoti, que falava hoje em declarações à imprensa, à margem da cerimónia de acreditação de novos embaixadores em Angola, referiu-se ao recente episódio que trepidou as relações entre Angola e Portugal, com a publicação pela imprensa portuguesa de notícias sobre uma acusação do Ministério Público português contra o vice-Presidente angolano Manuel Vicente, por alegada corrupção ativa.

O ministro das Relações Exteriores de Angola considerou Portugal um parceiro importante, mas as relações entre ambos os países "só podem ser boas se houver reciprocidade de tratamento de entidades políticas, de tratarem Angola como deve ser".