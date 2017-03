Operação Marquês

A procuradora-geral da República disse hoje em Leiria que, em abril, será reavaliado o processo denominado 'Operação Marquês', que envolve o antigo primeiro-ministro José Sócrates, e que poderá ser indicado um novo prazo para a conclusão da investigação.

Momentos antes, em comunicado, a PGR tinha anunciado ter sido decidido prolongar o prazo de investigação da 'Operação Marquês' "até final de junho", a pedido dos procuradores do processo.

Joana Marques Vidal decidiu, contudo, que o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Amadeu Guerra, deverá prestar "informação, até finais de abril" sobre a "evolução entretanto ocorrida nos segmentos e fases de conclusão do inquérito e elaboração do despacho final" e "indicar o prazo que se mostra ainda necessário, se esse for o caso".