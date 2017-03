Actualidade

O vice-presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, rejeitou hoje a proposta dos jovens do ANC, partido no poder, que defenderam a construção de um grande muro na fronteira com Moçambique devido ao crime.

"Nós somos uma nação que não constrói muros. Nós não acreditamos em construir muros, isso define quem nós somos. Nós dizemos que a África do Sul é um país aberto e quando as pessoas vêm cá, devemos tratá-las com dignidade e respeito e dentro dos parâmetros da nossa Constituição", declarou o governante, respondendo a perguntas no parlamento, citado pelo Times Live.

O vice-Presidente acrescentou: "Nós nunca apoiaremos [uma proposta destas]. E, além disso, não temos dinheiro para construir muros".