CGD

O Bloco de Esquerda requereu hoje a audição urgente do ministro das Finanças no parlamento para explicar o processo de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos, "nomeadamente sobre o encerramento de balcões e redução do número de trabalhadores".

Num requerimento enviado à presidente da Comissão de Orçamento Finanças e Modernização Administrativa da Assembleia da República, a que a Lusa teve acesso, a deputada bloquista Mariana Mortágua defende que o encerramento de balcões e a dispensa de trabalhadores são questões que "merecem especial escrutínio".

"O Bloco de Esquerda entende que uma das obrigações da Caixa enquanto banco público reside precisamente na manutenção de uma rede de agências que garantam o acesso a serviços bancários em todo o país", refere o texto.