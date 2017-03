Actualidade

O Prémio da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro/2016 é entregue no dia 07 de abril, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, à atriz Rita Cabaço, foi hoje anunciado.

A atriz Rita Cabaço foi distinguida pelo seu desempenho em "Música", de Frank Wedekind, numa encenação de Luís Miguel Cintra, a última original do Teatro da Cornucópia, numa produção com o Teatro São Luiz, em Lisboa.

O júri decidiu ainda atribuir três Menções Especiais designadamente aos espetáculos "As Criadas", de Jean Genet, numa encenação de Simão do Vale, "Moçambique", pela companhia teatral Mala Voadora, e a "Dramatículos", sobre textos de Samuel Beckett, apresentados pelo Teatro da Rainha, com tradução e dramaturgia de Isabel Lopes e encenação de Fernando Mora Ramos.