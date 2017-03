Actualidade

A distinção do Festival Músicas do Mundo de Sines (FMM Sines) pelo Iberian Festival Awards com três galardões é, para o presidente do município, o resultado da diversidade musical e das atividades paralelas do evento promovido pela autarquia.

O FMM Sines foi galardoado com três prémios, na quinta-feira à noite, em Barcelona, nos Iberian Festival Awards, tendo sido distinguido pelo Melhor Programa Cultural Ibérico, Melhor Promoção Turística em Portugal, galardões atribuídos por um júri, e como Melhor Grande Festival a nível nacional, prémio decidido pelo público.

"A diversidade daquilo que é apresentado" no Castelo de Sines, na avenida Vasco da Gama, Centro de Artes de Sines e na praça pombalina de Porto Covo, onde decorre o festival, e as "atividades paralelas" que envolvem "todas as gerações", dão um "carisma diferente" ao festival, disse hoje à agência Lusa o presidente do município, Nuno Mascarenhas.