Actualidade

O Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL) cancelou o pré-aviso de greve relativo aos navios e cargas desviados de Espanha que tinha emitido em solidariedade com os colegas espanhóis e que começaria na segunda-feira.

"Em função dos desenvolvimentos na luta dos nossos companheiros em Espanha, cuja unidade e combatividade conseguiram travar as intenções do seu Governo de aprovar uma lei que visava destruir a totalidade dos seus postos de trabalho, avançando na liberalização do trabalho dos estivadores, cancelámos o pré-aviso de greve aos navios e cargas desviados de Espanha, manobra desenhada com a clara intenção de tentar fragilizar os efeitos das greves decretadas pelos nossos companheiros estivadores do país vizinho", refere o sindicato em comunicado.

Para o SEAL, "esta foi uma vitória extremamente importante numa batalha decisiva no quadro da defesa dos valores de um modelo de trabalho com condições laborais e sociais dignas nos portos" e que terá "impacto no futuro de luta dos trabalhadores de todo o mundo".