Actualidade

O presidente da Associação Portuguesa de Bancos qualificou hoje de "má iniciativa legislativa" e "ato arbitrário" o projeto de lei do PS, PCP e BE de imputar à banca o imposto de selo (IS) das comissões por pagamentos com cartões.

À margem de uma cerimónia na Bolsa de Turismo de Lisboa, Fernando Faria de Oliveira criticou a proposta de que sejam os bancos a assumir o imposto, em vez dos comerciantes, por se estar a "transformar um imposto indireto num imposto direto" e sobre o "rendimento bruto e não sobre o real".

"É uma má iniciativa legislativa, que tem adicionalmente a característica de transferir de um setor de atividade para outro um encargo que de acordo com o quadro jurídico/fiscal vigente faz parte do utilizador final: o cliente", argumentou Faria de Oliveira, para quem as propostas são ainda um "ato arbitrário que não permite criar condições de estabilidade fiscal".