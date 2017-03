Actualidade

Crianças com apneia do sono sofrem uma redução significativa de massa cinzenta (células cerebrais) envolvida no movimento, memória, emoções, fala ou perceção, em relação a crianças sem o distúrbio, indica um estudo hoje divulgado.

O estudo, publicado na revista Scientific Reports, comparou crianças entre os sete e os 14 anos com apneia do sono obstrutiva moderada ou grave com crianças da mesma idade que dormiam normalmente e concluiu que as primeiras tinham redução de massa cinzenta em várias regiões do cérebro.

A descoberta aponta para uma forte ligação entre este distúrbio comum do sono, que afeta até 5% das crianças, e a perda de neurónios ou um atraso no crescimento neuronal do cérebro em desenvolvimento. E é uma razão para os pais de crianças com sintomas de apneia do sono considerarem uma deteção precoce e um tratamento.