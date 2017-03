Actualidade

O treinador do Benfica invocou hoje o argumento da gestão da equipa e as lesões em futebolistas importantes para refutar as críticas de que tem sido alvo pela utilização de Pizzi, há muitas semanas em risco de suspensão.

"A gestão da equipa é fundamental para mim. Quando se diz que o Pizzi pode ser suspenso é preciso ter em conta que o Fejsa se lesionou, que o André Horta esteve lesionado e ainda não está com os índices necessários para jogar os 90 minutos, que o Filipe Augusto veio do seu clube com mais ritmo competitivo, mas que, entretanto, se lesionou", disse Rui Vitória, em resposta a críticas por manter Pizzi a jogar com quatro cartões amarelos e na iminência de ser suspenso quando se aproxima o jogo com o FC Porto.

Além de não ter podido contar com Fejsa, André Horta e Filipe Augusto numa fase mais recente, Rui Vitória realça a importância da partida de sábado na corrida para o título: "Este jogo com o Paços de Ferreira é fundamental para o Benfica, é assim que pensamos. Aceito o argumento da gestão dos cartões em relação ao Pizzi, mas ficámos privados de três jogadores importantes por razões que não controlamos e a gestão da equipa está em primeiro lugar."