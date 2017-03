Actualidade

O jogo Benfica--FC Porto, da 27.ª jornada da I Liga, foi antecipado para sábado, 01 de abril, às 20:30, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O encontro pode ser determinante nas contas do título, nas quais já só entram praticamente os dois rivais, atualmente separados por um ponto, e terá transmissão na Benfica TV.

O Benfica, que no sábado visita o Paços de Ferreira, lidera o campeonato com 63 pontos, mais um do que o FC Porto, que no domingo recebe o Vitória de Setúbal.