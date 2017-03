Actualidade

As câmaras de videovigilância instaladas no município da Amadora, com o objetivo de prevenir a criminalidade, já se encontram em testes e devem começar a funcionar em "meados de abril", referiu hoje à agência Lusa fonte policial.

"O sistema ainda não está em funcionamento, estamos a testar câmara a câmara e, após os trabalhos de programação e verificação, poderão ficar operacionais a partir de meados de abril", revelou o comandante da Divisão da Amadora da PSP, Luís Pebre.

O responsável confirmou que as 103 câmaras de videovigilância já estão todas instaladas em várias zonas do concelho, mas que se encontram a ser testadas, ainda sem a gravação de imagens.