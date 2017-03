Actualidade

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, afirmou hoje que é necessário ter cuidado com o lançamento dos futebolistas jovens do plantel, dando como exemplo o caso de Gelson Martins.

"Temos que ter cuidado com o lançamento deles [jogadores]. Veja-se o caso do Gelson [Martins], que cresceu debaixo de outro grande jogador, como é o João Mário. Quando teve a oportunidade disse presente", começou por explicar, acrescentando: "Se há alguém que acreditou no [Daniel] Podence fui eu e ele sabe-o, pois sabe onde estava quando cheguei ao Sporting."

Na conferência de antevisão ao encontro de sábado diante do Nacional, em alvalade, o treinador 'leonino' voltou a abordar a larga ausência do lesionado Adrien Silva, mostrando-se, por outro lado, satisfeito pelas apostas que tem feito para o lugar do capitão dos 'leões'.