Actualidade

Um investimento de 746 milhões de euros vai permitir aumentar a capacidade do terminal de cruzeiros e dos terminais portuários de Lisboa e do Barreiro, anunciou hoje a ministra do Mar.

Ana Paula Vitorino apresentou hoje a Estratégia para o Aumento da Competitividade Portuária, na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, que prevê um investimento em todo o país "na ordem dos 2,1 e 2,5 mil milhões de euros", sendo que 746 milhões serão investidos em diversas infraestruturas do porto de Lisboa.

O investimento no porto de Lisboa "engloba a navegabilidade do Tejo, o novo terminal, o novo aumento de eficiência e também investimentos de outra natureza, como seja nos sistemas de segurança, nos sistemas de aumento da sustentabilidade ambiental e também de promoção da ligação à economia do mar e à ciência", através do Campus do Mar, concretizou a responsável.