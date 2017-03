Actualidade

O vice-presidente do Benfica para as modalidades, Domingos Almeida Lima, afirmou hoje que o clube exige respeito e que nada impeça a verdade desportiva, em declarações na casa do Benfica das Caldas da Rainha.

"Queremos deixar claro que estamos atentos, muito atentos, fazemos o nosso trabalho, mas exigimos respeito", afirmou Domingos Almeida Lima, durante a inauguração das novas instalações da casa do Benfica nas Caldas da Rainha, que contou ainda com a presença do presidente do clube, Luís Filipe Vieira, e dos antigos futebolistas José Augusto e Stefan Schwarz.

Domingos Almeida Lima referiu ainda que o clube dá "tudo em campo", mas exige "que nada exterior à competição impeça a verdade desportiva".