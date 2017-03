Actualidade

O ex-treinador Manuel José revelou hoje que chegou a ter "vergonha de andar no futebol" e considerou que a modalidade se está a tornar numa "coisa feia", apontando nomeadamente às pressões feitas sobre os árbitros.

À margem de uma homenagem feita no 20.º aniversário do Núcleo de Treinadores de Futebol de Aveiro, o agora comentador desportivo desferiu algumas acusações e mostrou-se preocupado com o atual estado do futebol português.

"Vale tudo para se conseguir ganhar. Principalmente para ser campeão, tudo serve. Esta história dos árbitros é uma coisa impensável e, se eu fosse árbitro, nunca mais apitava. Agora que faltam 10 jornadas deviam fazer greve e não haver ninguém a dirigir os jogos. Porque a pressão que fazem sobre os árbitros para tirarem vantagem quando estes dirigem os jogos deles e dos adversários é uma coisa absolutamente indecente", condenou o ex-técnico de 70 anos.