Actualidade

O Estoril-Praia e o Boavista empataram hoje 0-0, no jogo de abertura da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estoril.

Com esta igualdade, a equipa estorilista fugiu um pouco da zona perigosa da tabela, sendo atualmente 15.º com 22 pontos, mais cinco do que o Nacional, penúltimo classificado e primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção, enquanto o Boavista conserva um tranquilo oitavo posto com 34.

