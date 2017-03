Actualidade

O português Frederico Morais foi hoje eliminado na terceira ronda do Quiksilver Pro Gold Coast, na Austrália, da primeira etapa do circuito mundial de surf, perdendo para o norte-americano Kelly Slater.

Slater, que ao contrário de 'Kikas' tinha sido relegado para a segunda ronda, de repescagem, usou de toda a sua experiência e venceu com um total de 14,90 pontos (6,57 e 8,33), contra os 11,17 (5,17 e 6,00) do surfista luso.

'Kikas' cumpriu na Austrália o primeiro campeonato como integrante do circuito mundial, depois de ter terminado o circuito de qualificação no terceiro lugar e já ter disputado quatro campeonatos com a 'elite', sempre como 'wild-card'.