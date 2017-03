Actualidade

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos entregou na sexta-feira um dossier aos comités de inteligência da Câmara dos Representantes e do Senado com informação sobre a alegada espionagem do Presidente Donald Trump pelo antecessor Barack Obama.

A informação foi confirmada pelo presidente do Comité de Inteligência da Câmara dos Representantes, o republicano Devin Nunes, que disse estar satisfeito com as informações fornecidas pelo Governo sobre a "possível espionagem" a Trump e ao seu círculo próximo.

Nunes tinha alertado o Departamento de Justiça que se voltasse a não cumprir o prazo de entrega de documentos - fixado inicialmente para a passada segunda-feira - e não apresentasse as provas, o comité podia convocar audiências para reunir informações.