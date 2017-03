Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa vai assinalar hoje o fim das obras nos largos do Cais do Sodré e Corpo Santo, com concertos de Dead Combo e B Fachada, num investimento que "deverá ficar abaixo dos 25 mil euros".

A autarquia adiantou à Lusa que "a partir das 14:00 haverá bancas de artesanato no Largo do Corpo Santo e concertos" a cabo de 'dj' residentes nos bares do Cais do Sodré.

O programa "A Rua é Sua - venha descobrir o novo Cais do Sodré" contemplará também bancas de 'street food' e concertos de entrada livre a partir das 17:00, com B Fachada "a tocar canções de Zeca Afonso, para assinalar os 30 anos desde a sua morte", e Dead Combo de seguida.