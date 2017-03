Actualidade

O diretor do Instituto Nacional de Ciências Forenses da Guatemala disse na sexta-feira que as 40 adolescentes mortas num incêndio num centro de menores no início do mês foram vítimas de queimaduras, asfixia e intoxicações.

As causas da morte das jovens, que alegadamente pegaram fogo a um colchão no Hogar Seguro Virgen de la Asunción, a 08 de março, em protesto contra agressões físicas e sexuais, foram asfixia por pneumonite, com gases a temperatura elevada, queimaduras térmicas e infeções nas vias respiratórias.

Numa conferência de imprensa na Cidade da Guatemala, Jorge Nery Cabrera disse que dos 40 cadáveres, 39 foram identificados e entregues às famílias. O que falta está em "processo de identificação", devendo estar concluído em breve.