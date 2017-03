Actualidade

Dois milhares de pessoas marcharam hoje pelas ruas de Seul exigindo que a destituição da ex-presidente Park Geun-Hye seja anulada.

O Ministério Público ordenou que Park compareça para interrogatório no dia 21, no âmbito do escândalo de corrupção que levou à sua destituição.

Suspeita no caso, Park recusou várias vezes ser interrogada, até o Tribunal Constitucional ter confirmado a moção parlamentar para a sua destituição.